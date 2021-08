Влада Греції б'є на сполох: пожежі можуть знищити пам'ятки історії (фото, відео)

У Греції евакуюють села поруч із місцем проведення древніх Олімпійських ігор на західному Пелопоннесі через потужні лісові пожежі, пише Kathimerini.

Евакуація відбувалася у південному регіоні Греції Пелопоннес через велику пожежу неподалік від стародавньої Олімпії, де Олімпійські ігри проводилися кожні чотири роки з 776 року до н. е. упродовж понад тисячоліття. Було евакуйоване місто Стародавня Олімпія, а також ще сім прилеглих сіл.

Великі наземні сили пожежних команд діяли всю ніч, щоб утримати вогонь від поширення на археологічні розкопки, музеї та об'єкти Міжнародної олімпійської академії.

«Ми робимо все можливе, щоб врятувати це священне місце. Після людських життів наш пріоритет – врятувати нашу історію», – заявив мер Панайотіс Антонакопулос.

Протягом останнього тижня у кількох частинах Греції почалися масштабні пожежі, зокрема у передмісті Афін, на острові Евія, Корінфі, Мессінії, Родосі та Аттиці.

За даними Національної обсерваторії Афін, за чотири дні з 1 по 4 серпня вогонь охопив понад 24 гектари. Місцями полум'я сягає 80 метрів заввишки.

Video from North Euboea, Greece, on Wednesday 4 August 2021. Evacuation is only possible by boats since the wildfire cannot be controlled. Canadair firefighting aircrafts cannot operate due to high temperatures, locally reaching 45ºC. pic.twitter.com/UU3F09L3O4