Влада Греції б'є на сполох: пожежі можуть знищити пам'ятки історії (фото, відео)
Місцями полум'я сягає 80 метрів у висоту
Протягом останнього тижня у кількох частинах Греції почалися масштабні пожежі
У Греції евакуюють села поруч із місцем проведення древніх Олімпійських ігор на західному Пелопоннесі через потужні лісові пожежі, пише Kathimerini.
Евакуація відбувалася у південному регіоні Греції Пелопоннес через велику пожежу неподалік від стародавньої Олімпії, де Олімпійські ігри проводилися кожні чотири роки з 776 року до н. е. упродовж понад тисячоліття. Було евакуйоване місто Стародавня Олімпія, а також ще сім прилеглих сіл.
Великі наземні сили пожежних команд діяли всю ніч, щоб утримати вогонь від поширення на археологічні розкопки, музеї та об'єкти Міжнародної олімпійської академії.
Βίντεο – χρονογράφημα με την εξέλιξη της #πυρκαγιάς στη #Βαρυμπόμπη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο#timelinegr #news pic.twitter.com/XDLrKdiI7b— Timeline (@Timelinegr_) August 4, 2021
«Ми робимо все можливе, щоб врятувати це священне місце. Після людських життів наш пріоритет – врятувати нашу історію», – заявив мер Панайотіс Антонакопулос.
Протягом останнього тижня у кількох частинах Греції почалися масштабні пожежі, зокрема у передмісті Афін, на острові Евія, Корінфі, Мессінії, Родосі та Аттиці.
За даними Національної обсерваторії Афін, за чотири дні з 1 по 4 серпня вогонь охопив понад 24 гектари. Місцями полум'я сягає 80 метрів заввишки.
Video from North Euboea, Greece, on Wednesday 4 August 2021. Evacuation is only possible by boats since the wildfire cannot be controlled. Canadair firefighting aircrafts cannot operate due to high temperatures, locally reaching 45ºC. pic.twitter.com/UU3F09L3O4— meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 4, 2021
Нагадаємо, раніше Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів. Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.
Грецію охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати.
До слова, влада Росії не може впоратися з пожежами: палає майже мільйон гектарів лісів. Найбільше через вогонь страждає Якутія, де зафіксовано 115 пожеж.