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До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
Експрезидент-втікач незаконно перетнув державний кордон у 2014 році
фото: російські ЗМІ

Путін погоджував план втечі Януковича до Росії

Особистий охоронець очільника Кремля Сергій Морозов і екскомандувач Південного військового округу РФ Олександр Галкін причетні до втечі за кордон четвертого президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокурора у справах Майдану Дениса Іванова, якого цитує «Укрінформ».

23 лютого 2014 року Янукович незаконно перетнув державний кордон, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ. Тоді три російські військові гелікоптери вивезли Януковича та щонайменше 20 людей з-поміж його близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

За даними слідства, маршрут пересування Януковича територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони та військовослужбовцями Південного військового округу РФ. Крім того, його також погоджували безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Спершу Морозов та Галкін вилетіли з околиці села Урзуф Донецької області в напрямку Росії до військового аеродрому в місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу. А звідти направилися до військового аеродрому «Гвардійське» у Криму на військово-транспортному літаку, наданому представниками російської армії.

Після цього Янукович вирішив остаточно залишити Україну – з Криму його вивозили морським шляхом російські військові. На судні із Севастополя разом з ним виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Слідчі встановили, що одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, відбувалися з’єднання з особистим охоронцем Путіна. Вирішальними прямими доказами в цій справі стали покази частини працівників УДО, які відмовилися виїхати разом із Януковичем і зрадити військову присягу.

Нагадаємо, колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зауважимо, що після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи відкрили проти нього близько десяти кримінальних проваджень. Він фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» і «Сухолуччя», фальсифікацію голосувань за «диктаторські закони», злочини проти учасників Майдану, а також численні тяжкі економічні правопорушення та отримання хабаря, замаскованого під гонорар за книжки.

2021 року Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

До слова, Янукович наразі перебуває в Московській області РФ.

Теги: Віктор Янукович путін

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