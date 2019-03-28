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    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу

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    Усі автомобілі в результаті ДТП отримали серйозні пошкодження - У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    Усі автомобілі в результаті ДТП отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Після зіткнення водій і пасажири BMW вийшли з машини і втекли з місця події

    У четвер, 28 березня, на проспекті Валерія Лобановського, 119 в Києві сталася серйозна аварія за участю автомобілів Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia. За попередніми даними, водій BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в інші машини.

    ДТП сталася близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор.

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    За попередніми даними, водій автомобіля BMW X6 з кількома пасажирами на великій швидкості рухався по проспекту Валерія Лобановського в сторону Деміївської площі. Біля нічного клубу Stereo Plaza позашляховик вилетів на зустрічну смугу, де зачепив Chevrolet Lacetti служби таксі Uber, в якому, крім водія, знаходилася сімейна пара. Після зіткнення з Chevrolet BMW занесло і він врізався в зустрічні автомобілі Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia.

    Удар був таким сильним, що Daewoo загорівся. На гасіння пожежі прибули рятувальники.

    Після зіткнення водій і пасажири BMW вийшли з машини і втекли з місця події.

    В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримала жінка-пасажир Chevrolet Lacetti і хлопець з Daewoo Nexia. Їх госпіталізували в найближчу лікарню.

    Всі шість автомобілів, крім Mitsubishi Lancer, отримали серйозні пошкодження.

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    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    У Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу
    Фото: Інформатор

    На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, три автомобіля швидкої допомоги, рятувальники і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

    Як повідомлялося, 26 березня під Києвом на Бориспільському шосе сталася велика ДТП за участю дев'яти автомобілів

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