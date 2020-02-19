  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У харківському притулку з’явилась посада обіймача тварин

    • Розсилка
    <span>Єкатерина Голіцина буде <span>вигулювати, пестити та розважати собак і котів</span></span> - У харківському притулку з’явилась посада обіймача тварин
    Єкатерина Голіцина буде вигулювати, пестити та розважати собак і котів

    Дівчина працює тричі на тиждень по 8 годин

    Посаду обіймача тварин, яку вперше ввели у КП «Центр поводження з тваринами» в Харкові, зайняла 19-річна волонтерка Єкатерина Голіцина, обовʼязки якої — вигулювати, пестити та розважати собак і котів.

    Про це розповідає Суспільне.

    «Торік Єкатерина закінчила дворічну Школу волонтерів при Центрі поводження з тваринами. Останні пів року приходила сюди 5 разів на тиждень. Тепер їй запропонували першу у притулку офіційну посаду обіймача тварин, - йдеться у повідомленні.

    За словами дівчини, вона працює тричі на тиждень по 8 годин.

    «Заробітна плата - 4 тисячі гривень. Оплачують працю, яку ти й так робиш. Трохи додалося обов'язків, тобто вже не вийде не приїхати у робочий день», - додала вона.

    Як каже кінолог притулку Петро Полященко, у середньому два місяці йде на те, щоб собака звик до людини.

    «Логіка така: спочатку кінолог працює з собакою, далі до нього підключається обіймач цих собак та котів. І завдяки цьому ми можемо у посиленому режимі навчити котиків та собак довіряти людям», - наголосив він.

    У притулку комунального підприємства живе майже 150 собак та 80 котів. За пів року забрали близько 15 собак, за якими доглядала Єкатерина.

     

    Харків тварини кінолог природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ