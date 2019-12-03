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    У Харкові біля дверей бутіка повісили розпанахану вівцю (фото 18+)

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    <span>Мертву тварину на&nbsp;табличці бутика сфотографував випадковий очевидець</span> - У Харкові біля дверей бутіка повісили розпанахану вівцю (фото 18+)
    Мертву тварину на табличці бутика сфотографував випадковий очевидець

    Працівники поліції з ранку працюють на місці пригоди

    Біля входу до магазину, який спеціалізується на продажі хутра, виявили повішену тушу вівці з розпоротим животом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харкові.

    Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції міста 3 грудня близько 7:30. На вулицю Маяковського виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції наразі працюють на місці пригоди.

    УВАГА! Фото містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду особам зі слабкою психікою, вагітним і неповнолітнім

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    У Харкові біля дверей бутіка повісили розпанахану вівцю (фото 18+)
    У Харкові біля дверей бутіка повісили розпанахану вівцю (фото 18+)

    Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Київського відділу поліції. Всі обставини та особи зловмисників наразі встановлюються.

    До слова, у Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала на деревах, щоб відлякати набридливих птахів. 

    До слова, раніше в Іванківському районі Київської області небайдужі рибалки разом з рятувальниками допомогли оленю, який потрапив в біду. Щоб витягти оленя з льоду, тварину спочатку довелося приспати ін’єкцією снодійного. Після цього його вдалося витягнути і доставити на берег.

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