У Харкові стався потужний вибух у гаражному кооперативі – троє загиблих



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У Харкові вибухнув гараж Фото: hk.npu.gov.ua

Після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла

У харківському гаражному кооперативі «Слобода» вибухнув газовий балон, 3 людей загинули. Інцидент трапився 30 листопада на вулиці Зеленодольській.

Тіла загиблих поки перебувають під завалами, повідомляє Нацполіція. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Правоохоронці попередньо встановили, що в одному з гаражів сталася пожежа. Всередині був автомобіль «ВАЗ 2108». Унаслідок пожежі вибухнув газовий балон та обрушилися бетонні перекриття.

Вже після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла.

Вибух зруйнував також гаражі, які розташовані поруч.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини вибуху та намагаються встановити особи загиблих.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.