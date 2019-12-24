Кузьменко була вдома з сином, коли в авто Шеремета закладали вибухівку — адвокат



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Суд 24 грудня розглядає апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Юлії Кузьменко

Адвокат закликав суддів допитати колишнього чоловіка своєї підзахисної - Дмитра Кузьменка

Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста була вдома з сином.

Про це заявив її адвокат Владислав Добош під час засідання Апеляційного суду міста Києва, де у вівторок розглядається апеляції на обраний їй запобіжний захід.

За словами адвоката, 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області, де була на відпочинку, до Києва. Вночі вона разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку Кузьменко разом із сином і чоловіком повертається у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивають.

«Зранку 20 липня вона перебуває вдома і проводить час з сином, тому що чоловік був на роботі. Це все може підтвердити чоловік», - сказав адвокат.

Добош закликав колегію суддів допитати на судовому засіданні колишнього чоловіка своєї підзахисної Дмитра Кузьменка, а також головного лікаря ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Володимира Жовніра, котрі можуть підтвердити алібі Юлії Кузьменко.

Нагадаємо, у понеділок Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.