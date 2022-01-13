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    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)

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    Відомо, що загоряння сталося в актовій залі університету 
    фото: Суспільне Харків

    Рятувальники евакуюють викладачів та студентів

    Сьогодні у Харкові спалахнула пожежа в університеті імені Каразіна. Попередньо, займання виникло на другому поверсі головного корпусу навчального закладу, повідомляє видання Kharkiv Today.

    «13 січня близько 12:40 у головному корпусі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (площа Свободи, 4) сталася пожежа. Усіх студентів та викладачів евакуювали», – йдеться в повідомленні.

    Речник управління ДСНС України в Харківській області Дмитро Чайка додав, що виїхали рятувальники за викликом о 12:25.

    «Пожежа відбувається в головному корпусі, в актовій залі, площа встановлюється», – зазначив Чайка.

    За його даними, на місці працюють більше 13 одиниць техніки, це автоцистерни, один автомобіль «Газель» першої допомоги, дві 30-метрові драбини та дві п’ятиметрові драбини.

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    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)
    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)

    Користувачі соціальних мереж також повідомили, що з корпусу евакуюють студентів та працівників.

    За словами студентів, на першому і другому поверхах університету – задимлення.

    Напередодні у харківському метро обвалилася стеля.

    Раніше у центрі Харкова палав Благовіщенський собор.

    Нагадаємо, на початку січня обвал будинку у Харкові потрапив на відео. Цікаво, що обвал стався ще 1 січня, але виклик рятувальники отримали лише 4 січня. Кілька днів на руїни ніхто не звертав уваги.


    Теги: Харків пожежа ДСНС рятувальники університет
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    У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)