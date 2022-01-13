У Харкові горить університет імені Каразіна (фото, відео)

Відомо, що загоряння сталося в актовій залі університету

Рятувальники евакуюють викладачів та студентів

Сьогодні у Харкові спалахнула пожежа в університеті імені Каразіна. Попередньо, займання виникло на другому поверсі головного корпусу навчального закладу, повідомляє видання Kharkiv Today.

«13 січня близько 12:40 у головному корпусі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (площа Свободи, 4) сталася пожежа. Усіх студентів та викладачів евакуювали», – йдеться в повідомленні.

Речник управління ДСНС України в Харківській області Дмитро Чайка додав, що виїхали рятувальники за викликом о 12:25.

«Пожежа відбувається в головному корпусі, в актовій залі, площа встановлюється», – зазначив Чайка.

За його даними, на місці працюють більше 13 одиниць техніки, це автоцистерни, один автомобіль «Газель» першої допомоги, дві 30-метрові драбини та дві п’ятиметрові драбини.

Користувачі соціальних мереж також повідомили, що з корпусу евакуюють студентів та працівників.

За словами студентів, на першому і другому поверхах університету – задимлення.

Напередодні у харківському метро обвалилася стеля.

Раніше у центрі Харкова палав Благовіщенський собор.

Нагадаємо, на початку січня обвал будинку у Харкові потрапив на відео. Цікаво, що обвал стався ще 1 січня, але виклик рятувальники отримали лише 4 січня. Кілька днів на руїни ніхто не звертав уваги.



