  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У харківському метро обвалилася стеля (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стеля обвалилась на станції метро &laquo;Майдан Конституції&raquo; - У харківському метро обвалилася стеля (фото)

    Стеля обвалилась на станції метро «Майдан Конституції»

    фото: Facebook Юрія Сидоренка

    Шмат стелі впав, коли поруч нікого не було

    На станції метро «Майдан Конституції», що у Харкові, обвалилася стеля. Постраждалих в результаті інциденту немає, повідомив прессекретар мерії міста Юрій Сидоренко.

    За його словами, на місці обвалу вже працює комісія метрополітену, яка з'ясовує причини інциденту. Речник мерії каже, що найголовніше, що ніхто не постраждав.

    «Стелю будуть далі «обстукувати». Так само будуть перевірені стелі всіх вестибюлів всіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, як тільки вони будуть зрозумілі», – зазначив Сидоренко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У харківському метро обвалилася стеля (фото)
    У харківському метро обвалилася стеля (фото)
    У харківському метро обвалилася стеля (фото)

    До слова, напередодні у центрі Харкова палав Благовіщенський собор.

    Нагадаємо, на початку січня обвал будинку у Харкові потрапив на відео. Цікаво, що обвал стався ще 1 січня, але виклик рятувальники отримали лише 4 січня. Кілька днів на руїни ніхто не звертав уваги.

    Зазначимо, у грудні в Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні.

    Наприкінці листопада у Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік.

    Теги: Харків метро надзвичайні ситуації аварія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У харківському метро обвалилася стеля (фото)