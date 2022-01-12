У харківському метро обвалилася стеля (фото)

Шмат стелі впав, коли поруч нікого не було

На станції метро «Майдан Конституції», що у Харкові, обвалилася стеля. Постраждалих в результаті інциденту немає, повідомив прессекретар мерії міста Юрій Сидоренко.

За його словами, на місці обвалу вже працює комісія метрополітену, яка з'ясовує причини інциденту. Речник мерії каже, що найголовніше, що ніхто не постраждав.

«Стелю будуть далі «обстукувати». Так само будуть перевірені стелі всіх вестибюлів всіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, як тільки вони будуть зрозумілі», – зазначив Сидоренко.

До слова, напередодні у центрі Харкова палав Благовіщенський собор.

Нагадаємо, на початку січня обвал будинку у Харкові потрапив на відео. Цікаво, що обвал стався ще 1 січня, але виклик рятувальники отримали лише 4 січня. Кілька днів на руїни ніхто не звертав уваги.

Зазначимо, у грудні в Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні.

Наприкінці листопада у Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік.