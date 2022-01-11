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    У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)

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    Пожежа виникла в одноповерховій господарській будівлі - У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)
    Пожежа виникла в одноповерховій господарській будівлі
    фото ДСНС

    За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає

    У Харкові спалахнула пожежа на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

    «11 січня о 08:45 у м. Харків на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору в одноповерховій господарській будівлі виникла пожежа.О 09:32 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. та о 09:43 - ліквідовано.Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС», – зазначається у повідомленні.

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    У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)
    У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)
    У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)
    У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)

    Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові вважається найбільшим у Східній Європі. Ним опікується місцева єпархія УПЦ Московського патріархату. Сакральну споруду в цьому місці вперше звели у 1655 році. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці була дерев'яною та мала окрему дзвіницю.

    «Це (пожежа – ред.) не торкнулося абсолютно собору, пожежа сталася в підсобному приміщенні – сараї. Там був щиток, який підсвічує собор, було замикання. Там не було нічого займистого», – розповів ЗМІ секретар Харківської єпархії Михайло Кіт.

    Нагадаємо, у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області загорілася церква Івана Богослова.

    До слова, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

    Теги: Харків пожежа церква ДСНС єпархія
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    У центрі Харкова палав Благовіщенський собор (фото, відео)