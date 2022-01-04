Обвал будинку у Харкові потрапив на відео

У Харкові відкрили кримінальну справу через обвал офісної будівлі

У прокуратурі повідомили, що обвал стався ще 1 січня, але виклик рятувальники отримали лише 4 січня

У Харкові на проспекті Гагаріна, 20, обвалилася офісна будівля. Відео обвалу стіни опублікувала Харківська обласна прокуратура у YouTube.

Відомо, що це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу, що розташовані на приватній території. Постраждалих, за словами власника приміщень, немає. Попередньо обвалення сталося через будівництво, що почалося поряд.

Мер Харкова Ігор Терехов доручив з'ясувати повну інформацію «про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані)».

Зараз на місці працюють поліція та рятувальники.

Харківські правоохоронці розпочали розслідування за фактом обвалу частини будівлі на проспекті Гагаріна. Про це сьогодні повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його даними, відомості за фактом обвалу стіни будівлі на проспекті Гагаріна, 20, у Харкові внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 275 КК України, а саме порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинили тяжкі наслідки. Тривають слідчі дії.

Чубенко додав, що, за попередньою інформацією, обвал будівлі по проспекту Гагаріна 20, трапився ще 1 січня. Але виклик рятувальники отримали близько лише 4 січня від перехожого

Під час слідства буде встановлюватись законність ведення будівництва на території, де трапився обвал будівлі.

Зазначимо, у грудні в Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні.

Наприкінці листопада у Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік.