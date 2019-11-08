У Харкові на смітнику знайшли мертву жінку



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Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до скоєння злочину

У Харкові біля сміттєвих баків знайшли мертву жінку з ознаками насильницької смерті, причетним до вбивства виявився її знайомий. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Тіло 42-річної померлої зі слідами насильницької смерті було виявлено 6 листопада у дворі будинку по вулиці Отакара Яроша біля сміттєвих баків», — йдеться у повідомленні.

Під час огляду на тілі жінки експерти виявили ножове поранення. З місця події були вилучені речові докази та експертні зразки.

За даним фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«В ході проведення оперативно-слідчих дій поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий 42-річний знайомий потерпілої. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин він завдав жінці удар ножем», — йдеться у повідомленні.

Так, чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.