Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла

Окупанти поцілили у житлові райони Харкова

Минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних російським загарбником, загинули дев'ятеро людей, 25 дістали поранень. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

«У Харкові внаслідок обстрілів окупантами житлових районів, зокрема центральної частини міста, поранено 24 особи, шестеро – загинули. В області обстріляли Дергачівську громаду, загинули дві особи та одну поранено. Також від обстрілів військових Росії одна особа загинула в Золочівській громаді», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова 17 квітня загинули п'ятеро людей, 13 поранені. Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

Нагадаємо, українські військові провели кілька успішних операцій в Харківській області. Вдалося звільнити Базаліївку, Леб‘яже й частину Кутузівки.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.