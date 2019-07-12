У Маріуполі затримали банду, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації у Чехії (фото)



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Фото: npu.gov.ua

Зловмисники обирали жертв серед жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. За кожну дівчину вербувальники отримували по 200 євро

Співробітники управління стратегічних розслідувань поліції області спільно з Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури викрили трьох жителів Маріуполя, причетних до торгівлі людьми. Про це повідомляє відділ коммунікації поліції Донецької області.

Встановлено, що незаконний бізнес організував 54-річний маріуполець. До складу угрупування увійшли також двоє вербувальників – 45-річний чоловік і 38-річна жінка.

З листопада 2018 року спільники вербували у Маріуполі дівчат та відправляли до міста Праги Чеської республіки для надання сексуальних послуг. Жертв обирали серед жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. За кожну дівчину вербувальники отримували по 200 євро.

За один раз зловмисники відправляли закордон по 2-4 дівчини, які впродовж трьох місяців піддавалися сексуальній експлуатації на території вказаної країни. Грошову винагороду за надання інтимних послуг потерпілі віддавали організаторам, отримуючи свій процент.

Поліцейські обласного управління декілька місяців документували діяльність злочинної групи, готуючи операцію із затримання.

12 липня спільно з працівниками інших правоохоронних органів фігуранти були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. А дві молоді маріупольчанки - врятовані від сексуального рабства.

Проведено вісім обшуків, в результаті яких вилучено мобільні телефони та інші докази, які підтверджують причетність підозрюваних до торгівлі людьми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми за попередньою змовою осіб щодо декількох осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось, в Одесі поліцейські перекрили міжнародний канал торгівлі людьми. Так, у міжнародному аеропорту «Одеса» затримано 30-річну одеситку, яка переправляла у сексуальне «рабство» до Об’єднаних Арабських Еміратів двох українських жінок. Витрати на переліт та оформлення необхідних документів підозрювана взяла на себе. Проте жінки мали повернути їй гроші, заробивши їх, надаючи послуги сексуального характеру у борделях.