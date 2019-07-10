В Одесі перекрили міжнародний канал торгівлі людьми



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У міжнародному аеропорту «Одеса» затримано 30-річну одеситку, яка переправляла у сексуальне «рабство» до Об’єднаних Арабських Еміратів двох українських жінок

В Одесі поліцейські перекрили міжнародний канал торгівлі людьми. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області.

Так, у міжнародному аеропорту «Одеса» затримано 30-річну одеситку, яка переправляла у сексуальне «рабство» до Об’єднаних Арабських Еміратів двох українських жінок.

За допомогою Інтернету одеситка підшукувала молодих жінок та пропонувала їм роботу за кордоном. Потенційними жертвами зловмисниці ставали громадянки, які мали життєві та матеріальні труднощі. Здійснюючи моральний вплив на потерпілих, вона переконувала жінок у тому, що робота надасть можливість вирішити матеріальні проблеми.

Після отримання згоди жінка повідомляла остаточні деталі роботи та порядок виїзду за кордон. Витрати на переліт та оформлення необхідних документів вона брала на себе. Проте жінки мали повернути їй гроші, заробивши їх, надаючи послуги сексуального характеру у борделях.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання правопорушниці правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які підтверджують її злочинну діяльність.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.