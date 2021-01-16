У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки

Від удару дівчина відлетіла на кілька метрів від острівця безпеки

У Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Через зіткнення двох транспортних засобів загинула жінка, яка перебувала на острівці безпеки.

Про це повідомили на сайті Нацполіції.

За попередніми даними, автомобіль Мазда під керуванням 45-річного мешканця Харківської області прямував по вулиці Пiвденнопроєктній зі сторони вулиці Південної в напрямку проспекту Гагаріна. В цей час в нього в’їхав автомобіль КІА Optima, який рухався на забороняючий рух сигнал світлофора по проспекту Гагаріна зі сторони проспекту Льва Ландау.

Внаслідок зіткнення автомобіль КІА, яким керував 29-річний харків’янин, відкинуло на острівок безпеки, де в цей час знаходився пішохід.

Від отриманих травм 50-річна жінка загинула на місці.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Як повідомлялося, за добу 14 січня через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.