  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки

    • Розсилка
    Поліція з&rsquo;ясовує обставини смертельної автопригоди у Слобідському районі Харкова - У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки
    Поліція з’ясовує обставини смертельної автопригоди у Слобідському районі Харкова
    Фото: Нацполіції

    Від удару дівчина відлетіла на кілька метрів від острівця безпеки

    У Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Через зіткнення двох транспортних засобів загинула жінка, яка перебувала на острівці безпеки.

    Про це повідомили на сайті Нацполіції.

    За попередніми даними, автомобіль Мазда під керуванням 45-річного мешканця Харківської області прямував по вулиці Пiвденнопроєктній зі сторони вулиці Південної в напрямку проспекту Гагаріна. В цей час в нього в’їхав автомобіль КІА Optima, який рухався на забороняючий рух сигнал світлофора по проспекту Гагаріна зі сторони проспекту Льва Ландау.

    Внаслідок зіткнення автомобіль КІА, яким керував 29-річний харків’янин, відкинуло на острівок безпеки, де в цей час знаходився пішохід.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки
    У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки
    У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки
    У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки
    Фото: Нацполіції

    Від отриманих травм 50-річна жінка загинула на місці.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини автопригоди встановлюються.

    Як повідомлялося, за добу 14 січня через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.

    Теги: Харків ДТП смерть автомобіль жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies