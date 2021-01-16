На трасі під Києвом п’яний водій Renault ледь не вбив молоду сім’ю (фото, відео)

Пасажирка КІА отримала численні травми

У ніч на суботу, 16 січня, на Старообухівській трасі поблизу із поворотом на санаторій «Жовтень» сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На світлофорі стояла автівка KIA. В авто знаходилася молода сім’я: чоловік, жінка та їхній 5-місячний син.

Зі сторони Києва, у попутньому із KIA напрямком, мчали двоє п’яних чоловіків на автівці Renault. Водій Renault в останній момент побачив автомобіль KIA, намагався уникнути зіткнення, але не вийшло.

Попередньо, у жінки з КІА закрита черепно-мозкова травма, підозра на перелам ребер, забій грудної клітини та підозра на ще один перелом.

На місці ДТП працювала поліція та медики швидкої допомоги.

Як повідомлялося, днями на вулиці Вадима Гетьмана в Києві патрульні поліцейські зупинили п'яного водія KIA. На вимогу інспекторів 44-річний чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат - 2,03 проміле алкоголю. Водій пояснив патрульним, що вживав перед поїздкою різні алкогольні напої та всіх пригадати не зміг. «Пив горілку, ром, коньяк, коктейлі», - пояснив він патрульним свій стан.