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    У Києві тролейбус збив жінку на переході (відео)

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    <p>Встановлювати обставини ДТП будуть слідчі</p> - У Києві тролейбус збив жінку на переході (відео)

    Встановлювати обставини ДТП будуть слідчі

    Скріншот з відео

    Тролейбус, не збавляючи швидкості скоїв наїзд на пішохода

    У Києві на Солом’янській площі тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході, її госпіталізували.

    Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

    «Сьогодні зранку сталася ДТП за участю пішохода та тролейбуса. На Солом’янській площі водій здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

    Потерпілу ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі», – йдеться у повідомленні.

    Патрульна поліція також опублікувала відео інциденту. На ньому видно, що жінка спокійно вийшла на пішохідний перехід, розташований біля перехрестя, а тролейбус повернув на нього, не збавляючи швидкості.

    У патрульній поліції нагадали, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

    На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
    При цьому пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 16 січня, на Старообухівській трасі поблизу із поворотом на санаторій «Жовтень» сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Теги: ДТП Київ водій поліція жінка
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