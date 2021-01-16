У Києві тролейбус збив жінку на переході (відео)
Встановлювати обставини ДТП будуть слідчі
Тролейбус, не збавляючи швидкості скоїв наїзд на пішохода
У Києві на Солом’янській площі тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході, її госпіталізували.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
«Сьогодні зранку сталася ДТП за участю пішохода та тролейбуса. На Солом’янській площі водій здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.
Потерпілу ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі», – йдеться у повідомленні.
Патрульна поліція також опублікувала відео інциденту. На ньому видно, що жінка спокійно вийшла на пішохідний перехід, розташований біля перехрестя, а тролейбус повернув на нього, не збавляючи швидкості.
У патрульній поліції нагадали, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 16 січня, на Старообухівській трасі поблизу із поворотом на санаторій «Жовтень» сталася дорожньо-транспортна пригода.