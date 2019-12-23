У Харкові створили найбільший в країні мурал



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Найбільший мурал-триптих у Харкові Фото: Укрінформ

Мурал-триптих занесли до рекордів України

У Харкові група місцевих художників створила найбільший мурал-триптих в Україні, який було занесено до Національного реєстру рекордів.

Як зазначається, нові мурали були зображені на трьох стінах 16-поверхового будинку в Олексіївському мікрорайоні. Зокрема, кожна стіна стала частиною однієї цілісної картини – зображенням великої косатки і ще п’ятьох маленьких китів.

«Раніше найбільший мурал ми зафіксували в Києві, але цей триптих, звичайно ж, побив попередній рекорд. Історія харківських муралів заслуговує на окрему сторінку в Книзі рекордів», - зазначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За підрахунками геодезистів, які займалися фіксацією рекордів, загальна площа творіння становить 1375,74 квадратних метрів.

«Розпис виконували на висоті 48 м. Щодо теми, то кит - це символ природної сили. Можна провести аналогію з тим, що наше місто теж велике і потужне, місто-мільйонник, тому захотілося створити масштабну і яскраву роботу, яка підніме настрій і буде цікава жителям і гостям міста», - пояснила одна із творців роботи – художниця Анастасія Худякова.