Вінничанка встановила рекорд, здобувши найбільшу кількість дипломів в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19 грудня засвідчили рекорд вінничанки Надії Яворовенко

Надія Яворовенко здобула дев’ять вищих освіт в Україні і Франції та стала найдипломованішою українкою. До речі, дев’яту магістерську роботу 25-річна дівчина захистила сьогодні. Диплом Надії вручив представник Книги рекордів України.

Надію Яворовенко привітав на початку засідання виконкому секретар міської ради Павло Яблонський.

«Сьогодні зафіксовано рекорд, і у нас є ще один привід пишатися вінничанами, тому що Надія Яворовенко є людиною, яка єдина в Україні отримала дев’ять вищих освіт. Я вітаю Надію від імені міського голови Сергія Моргунова. Ми дійсно горді за таких вінничан, за приклад, який ви даєте нашій молоді. Важливо, щоб весь цей досвід був застосований на території нашого міста. Ми знаємо, як важко здобути вищу освіту, а мати дев’ять дипломів про вищу освіту – це викликає велику повагу. Ми пишаємось тим, що Вінниця знову має рекорд. Я переконаний, що попереду ще багато рекордів і гарних подій», – каже Павло Яблонський.

«Дуже дякую вам за вашу увагу до моєї родини і до мене, – каже Надія Яворовенко. – Наразі я працюю у Франції в Ліоні в юридичній компанії, але аспірантура у мене у Вінниці, батьки також тут живуть. Я вінничанка, навчалась у школі №12, закінчувала гімназію №30. Я слідкую по соціальних мережах за життям міста, дуже приємно що Вінниця вже вп’яте стала найкомфортнішим містом. Я не планую переїжджати в інші міста України, бо Вінниця для мене найкраще місто. На сьогодні дев’ять освіт для мене це вже немало, планую продовжувати працювати і писати кандидатську дисертацію. Здобувати ще одну вищу освіту поки що не планую, але якщо для моєї професії потрібні будуть додаткові знання, можливо будуть додаткові дипломи».

Представник Національного реєстру рекордів України зазначив, він, як викладач з 20 річним стажем, хотів би, щоб у нього були такі студентки, але така студентка є одна, і вона – у Вінниці. Також він зазначив, що у Вінниці формується нова рекордна династія, бо батько Надії – Микола Яворовенко, також є рекордсменом України, адже виграв найбільшу кількість справ у Європейському суді – 7 справ. До речі, чоловік має три вищі освіти. «Моя донька – вся в мене. Вона дуже цілеспрямована. Я дуже вдячний її вчителям . А така подія, як сьогодні, дає впевненість в тому, що ми все зможемо, що ми, українці, здатні показати Європі, що ми класні», – зазначив Микола Яворовенко.

Надії Яровенко 25 років, вона закінчила п’ять вищих навчальних закладів в Україні, решту – у Франції. Отримала спеціальності: менеджмент (університет Auvergne I – Франція); управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management – Франція); менеджмент організацій (Київський торговельно-економічний університет України); менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський торговельно-економічний університет України); бакалавр з права - диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України); магістр права – диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України); перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis – Франція); магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis – Франція).