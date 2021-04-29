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    У США сталася 13-годинна перестрілка: п’ятеро людей загинули

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    Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви стрілянини - У США сталася 13-годинна перестрілка: п’ятеро людей загинули
    Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви стрілянини
    Фото: CNN

    Чоловік забарикадувався в будинку та раптово почав перестрілку, яка тривала близько 13 годин

    У США в результаті багатогодинної перестрілки загинули п’ятеро людей, зокрема двоє заступників шерифа Північної Кароліни. Про це повідомляє CNN.

    Інцидент стався в середу, 28 квітня. У поліцію надійшло повідомлення від одного з місцевих роботодавців про те, що його працівник не з'являється на робочому місці вже кілька днів.

    Поліцейські відправилися до будинку чоловіка, якого розшукували.

    На місці з'ясувалося, що чоловік забарикадувався в будинку. Раптово почалася перестрілка, яка тривала близько 13 годин. В результаті загинув підозрюваний, його вітчим та мати. Під час спецоперації загинули також двоє співробітників поліції.

    Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви такого вчинку.

    До слова, нещодавно у Техасі три людини загинули в результаті стрілянини.

    Теги: США поліція чоловік стрілянина
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