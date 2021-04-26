На Житомирщині чоловік стріляв у поліцейських (відео)

Стрілець влучив у бронежилет одного з правоохоронців

Стрілець влучив у бронежилет одного з правоохоронців

Чоловікові тепер загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі

У неділю ввечері, 25 квітня, у Коростені 45-річний місцевий житель відкрив вогонь по співробітниках правоохоронних органів. Про це заявили у пресслужбі управління Національної поліції у Житомирській області, опублікувавши відео інциденту.

Правоохоронці прибули на виклик про сімейну сварку, під час якої чоловік облив одну з кімнат і себе самого бензином, погрожуючи підпалити будинок.

Крім того, як з’ясувалося під час переговорів, у нього виявилася при собі зброя.

«Коли поліцейські спробували у черговий раз наблизитися до вхідних дверей будинку він вистрілив у їхній бік. Куля по дотичній зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектора реагування патрульної поліції. Сам поліцейський не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Після цього на штурм будинку пішли бійці КОРД, які й знешкодили зловмисника.

Пістолет, з якого він стріляв, виявився травматичним, однак, незважаючи на це, чоловікові тепер загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд арештував без права застави чоловіка, який 22 квітня із сокирою вчинив погром у супермаркеті Маріуполя.

У місті Золотоноша Черкаської області правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у повітря з автомобіля під час руху, і чотирьох його спільників.