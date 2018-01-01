У Харкові імітували смерть чоловіка, щоб попередити його замовне вбивство

Вбивство харківського чиновника замовила його теща, яка хотіла заволодіти майном чоловіка

Харківські спецслужби імітували смерть директора комунального підприємства «Міськелектротранссервіс» Володислава Васенка, аби попередити його замовне вбивство. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. Вбивство чиновника замовила його колишня 62-річна теща. Вона особисто займалася пошуком виконавця



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Фото: прес-служба Нацполіції Гроші, під час "прийому" яких затримано замовницю вбивства

Вбивство харківського чиновника замовила його теща, яка хотіла заволодіти майном чоловіка

Харківські спецслужби імітували смерть директора комунального підприємства «Міськелектротранссервіс» Володислава Васенка, аби попередити його замовне вбивство. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Вбивство чиновника замовила його колишня 62-річна теща. Вона особисто займалася пошуком виконавця вбивства. Основною її вимогою було вбити зятя так, аби це виглядало як природна смерть — наприклад, від зупинки серця.

Після смерті Васенка жінка планувала заволодіти спадщиною небіжчика, який за життя володів рухомим і нерухомим майном.

Щоб цього не сталося, оперативники спецслужб провели операцію, в результаті якої імітували вбивство чоловіка.

Організаторку викрили «на гарячому» — під час остаточного розрахунку за замовлення.

Наразі вона затримана у порядку ст. 208 КПК України.