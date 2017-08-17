Аброськін закликав до посилення відповідальності для педофілів

Аброськін каже, що відповідальність за дії педофілів занадто м’яка

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін виступив із закликом посилити відповідальність для педофілів. Відповідний пост він розмістив у Facebook. «На часі внесення змін щодо посилення відповідальності за статтєві злочини проти малолітніх та запровадження відкритого реєстру педофілів. Буду це повторювати та



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Аброськін каже, що відповідальність за дії педофілів занадто м’яка

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін виступив із закликом посилити відповідальність для педофілів. Відповідний пост він розмістив у Facebook.

«На часі внесення змін щодо посилення відповідальності за статтєві злочини проти малолітніх та запровадження відкритого реєстру педофілів. Буду це повторювати та закликати законотворців до тих пір, поки це не станеться. Тільки так захистимо від покидьків наших дітей», - йдеться у повідомленні.

Необхідність посилення відповідальності Аброськін обґрунтував тим, що покарання за дії педофілів згідно чинного законодавства «настільки гуманне, що дозволяє робити їм це знов».

Нагадаємо, у Харківській області поліція затримала чоловіка за підозрою у розбещенні десятирічної дівчинки.

У Херсонській області чоловік систематично ґвалтував свою падчірку.