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    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)

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    Бійці ДСНС врятували на місці пожежі оператора електропідстанції - У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)
    Бійці ДСНС врятували на місці пожежі оператора електропідстанції
    Фото: ДСНС

    За останньою інформацією пожежу у Харкові локалізували, наразі триває її ліквідація

    Рятувальники у Харкові ліквідовують пожежу на складах деревиною, що розташовані поблизу електропідстанції. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Харківській області.

    Сьогодні о 2:43 надійшло повідомлення про пожежу на складах із деревиною, що належать приватному підприємству, на вулиці Киргизькій, 19.

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    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)
    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)
    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)
    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)
    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)
    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)

    На місце направили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 кв. м. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній будівлі.

    О 5:00 пожежу локалізували, За інформаацією станом на 7:30 ранку, досі триває її ліквідація.

    Бійці ДСНС врятували на місці пожежі чоловіка 1958 року народження – оператора електропідстанції.

    Крім того, рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на електропідстанцію, складське приміщення із сировиною для виготовлення деревностружкової плити, два залізничних вантажних вагони з сировиною (по 60 т сировини в кожному) та легковий автомобіль ВАЗ-2109.

    Теги: Харків пожежа ДСНС потяг надзвичайні ситуації рятувальники
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    У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)