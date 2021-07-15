У Харкові горять склади з деревиною. Рятувальники задіяли пожежний потяг (фото)

За останньою інформацією пожежу у Харкові локалізували, наразі триває її ліквідація

Рятувальники у Харкові ліквідовують пожежу на складах деревиною, що розташовані поблизу електропідстанції. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Харківській області.

Сьогодні о 2:43 надійшло повідомлення про пожежу на складах із деревиною, що належать приватному підприємству, на вулиці Киргизькій, 19.

На місце направили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 кв. м. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній будівлі.

О 5:00 пожежу локалізували, За інформаацією станом на 7:30 ранку, досі триває її ліквідація.

Бійці ДСНС врятували на місці пожежі чоловіка 1958 року народження – оператора електропідстанції.

Крім того, рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на електропідстанцію, складське приміщення із сировиною для виготовлення деревностружкової плити, два залізничних вантажних вагони з сировиною (по 60 т сировини в кожному) та легковий автомобіль ВАЗ-2109.