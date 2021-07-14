Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)

Загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м

До ліквідації пожежі залучені 35 рятувальників

У середу, 14 липня, вранці сталося загорання на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 08:31. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події працюють рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини, 3 ДПРЧ м. Біла Церква, 5 ДПРЧ м. Узин, 48 ДПРП смт Гребінки, 18 ДПРЧ смт Рокитне та АРЗ СП м. Біла Церква.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає.

Ліквідація пожежі триває.

На гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.