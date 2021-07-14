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    Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)

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    Загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м - Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)
    Загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м
    Фото: ДСНИ

    До ліквідації пожежі залучені 35 рятувальників

    У середу, 14 липня, вранці сталося загорання на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 08:31. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події працюють рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини, 3 ДПРЧ м. Біла Церква, 5 ДПРЧ м. Узин, 48 ДПРП смт Гребінки, 18 ДПРЧ смт Рокитне та АРЗ СП м. Біла Церква.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає.

    Ліквідація пожежі триває.

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    Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)

    На гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники Біла Церква
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    Масштабна пожежа на Київщині: горить підприємство (фото, відео)