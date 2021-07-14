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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві

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    Загорання виникло на даху будівлі - Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві
    Загорання виникло на даху будівлі
    Фото: ДСНС

    На ліквідацію пожежі в м. Узин рятувальника знадобилося три години

    Рятувальники Київської області об 11:25 ліквідували масштабну пожежу, що виникла вранці 14 липня загорання на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Нагадаємо, пожежа на підприємстві виникла о 08:31.

    На місце події працювали рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини, 3 ДПРЧ м. Біла Церква, 5 ДПРЧ м. Узин, 48 ДПРП смт Гребінки, 18 ДПРЧ смт Рокитне та АРЗ СП м. Біла Церква.

    Горіла крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 09:58.

    Наразі загрози розповсюдження вогню немає.

    На гасінні пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу ДСНС

    Причина пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники Біла Церква
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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві