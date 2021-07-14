Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві

На ліквідацію пожежі в м. Узин рятувальника знадобилося три години

Рятувальники Київської області об 11:25 ліквідували масштабну пожежу, що виникла вранці 14 липня загорання на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, пожежа на підприємстві виникла о 08:31.

На місце події працювали рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини, 3 ДПРЧ м. Біла Церква, 5 ДПРЧ м. Узин, 48 ДПРП смт Гребінки, 18 ДПРЧ смт Рокитне та АРЗ СП м. Біла Церква.

Горіла крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 09:58.

Наразі загрози розповсюдження вогню немає.

На гасінні пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу ДСНС

Причина пожежі встановлюється.