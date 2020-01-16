Київські оперативники затримали злочинців, які знімали колеса з автівок (фото)



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Чоловіки за допомогою спеціальних інструментів демонтували два колеса з автомобіля «Тойота» Фото: Нацполіція

Чоловіки демонтували з легковика два колеса, а після скоєного намагались втекти

На Дніпровській Набережній у Києві співробітники карного розшуку затримали групу осіб за крадіжку автомобільних колес. На місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисниками виявились двоє киян, 1974 і 1983 років народження, та громадянин іншої держави, 1984 року народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

«Ми встановили, що затримані за допомогою спеціальних інструментів демонтували два колеса з автомобіля «Тойота». Під час невідкладного обшуку в автівці зловмисників ми виявили та вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження», - розповіла слідча Дарницького управління поліції Ірина Кобилинська.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Іноземцю оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Щодо двох інших затриманих вирішується питання про їх процесуальний статус у кримінальному провадженні. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.