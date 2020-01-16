Четверо підлітків на Запоріжжі зґвалтували пенсіонерку



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Зловмисниками виявилися мешканці міста Кам'янка-Дніпровська віком від 14 до 18 років

У Запорізькій області четверо підлітків зґвалтували жінку 1950 року народження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

До правоохоронців 16 січня близько 7:30 ранку звернулася сама постраждала, заявивши, що її зґвалтували. Як з'ясувалося, близько другої години ночі до дверей її будинку постукали невідомі.

«Коли жінка відкрила двері, до приміщення зайшли четверо хлопців. Вони, погрожуючи фізичною розправою, вступили з нею у статевий контакт природнім та неприроднім шляхом», - йдеться у повідомленні.

Зловмисниками виявились четверо мешканців Кам'янки-Дніпровської віком від 14 до 18 років. Двох із них затримали в порядку ст. 208 КПК України, стосовно інших вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст.152 (зґвалтування) КК України. Триває досудове розслідування.

Також напередодні стало відомо, що у Миколаєві двоє неповнолітніх зґвалтували чоловіка з інвалідністю.