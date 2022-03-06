«Нет войне!»: російський поліцейський злякався напису на снігу (відео)

Росія дуже швидко перетворюється на КНДР

Триває одинадцята доба відкритої війни Росії проти України

Сьогодні у російських містах відбуваються акції протесту. Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні.

На жаль, хоробрості більшості вистачило лише на те, щоб написати абсолютно нейтральне гасло «Нет войне!» на снігу.

Уривок протоколу про адміністративне правопорушення

Напис, скоріше за все, й сам швидко би зник в силу природних обставин, але російський поліцейський вирішив знищити «агітацію».

Відзначимо, нехай зусилля росіян слабкі, але принаймні, в центрі Москви, можна було почути гімн України.

Його заспівали два чоловіки, яких скрутили та вели в автозак поплічники путінського режиму. Сумно, але поруч йшло з десяток відеооператорів, які просто знімали це відео.