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    «Нет войне!»: російський поліцейський злякався напису на снігу (відео)

    Росія дуже швидко перетворюється на КНДР - «Нет войне!»: російський поліцейський злякався напису на снігу (відео)
    Росія дуже швидко перетворюється на КНДР
    скріншот з відео

    Триває одинадцята доба відкритої війни Росії проти України

    Сьогодні у російських містах відбуваються акції протесту. Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні.

    На жаль, хоробрості більшості вистачило лише на те, щоб написати абсолютно нейтральне гасло «Нет войне!» на снігу.

    Уривок протоколу про адміністративне правопорушення

    Уривок протоколу про адміністративне правопорушення

    Напис, скоріше за все, й сам швидко би зник в силу природних обставин, але російський поліцейський вирішив знищити «агітацію».

    Відзначимо, нехай зусилля росіян слабкі, але принаймні, в центрі Москви, можна було почути гімн України.

    Його заспівали два чоловіки, яких скрутили та вели в автозак поплічники путінського режиму. Сумно, але поруч йшло з десяток відеооператорів, які просто знімали це відео.

    Теги: Росія війна путінський режим протест #stoprussia
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    «Нет войне!»: російський поліцейський злякався напису на снігу (відео)