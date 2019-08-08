У Харкові зіштовхнулися два трамваї, четверо потерпілих



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ДТП з трамваями в Харкові Фото: hk.npu.gov.ua

Аварія сталася близько першої години дня на вулиці Салтівське шосе

У Харкові в результаті зіткнення двох трамваїв постраждали четверо людей: водій та троє пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько першої години дня на вулиці Салтівське шосе.

За даними правоохоронців, 46-річний водій допустив зіткнення з трамваєм, який стояв на зупинці. Причини аварії наразі встановлюються.

«В результаті аварії травми і забої отримав 46-річний водій транспортного засобу та пасажири іншого трамвая - дві жінки 42 та 29 років і 72-річний пенсіонер. Всі потерпілі доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за інформацією місцевих ЗМІ, в одного з трамваїв відмовили гальма.

До слова, у Києві різко виріс попит на роботу у громадському транспорті.

Як свідчить офіційна відповідь «Київпастрансу», станом на 13 червня 2018 року була відкрита 1991 вакансія на рухомому складі комунального транспорту. Тобто, рік тому на маршрутах, які курсують вулицями Києва, спостерігався критичний дефіцит кадрів.