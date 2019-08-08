На Львівщині пішохід загинув унаслідок ДТП за участю командира роти Нацгвардії (фото)



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Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань встановлює деталі аварії на Львівщині за участю лейтенанта Нацгвардії

Пішохід загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю командира роти Національної гвардії на ділянці автодороги «Львів - Пустомити - Меденичі» Львівської області. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

«За попередньою інформацією, 7 серпня 2019 командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом», - сказано в ньому.

Після ДТП пішохода було ушпиталено до Пустомитівської центральної районної лікарні, де від отриманих травм він помер.

Попередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.