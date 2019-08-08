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    На Львівщині пішохід загинув унаслідок ДТП за участю командира роти Нацгвардії (фото)

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    На Львівщині пішохід загинув унаслідок ДТП за участю командира роти Нацгвардії (фото)
    Фото: dbr.gov.ua

    Державне бюро розслідувань встановлює деталі аварії на Львівщині за участю лейтенанта Нацгвардії

    Пішохід загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю командира роти Національної гвардії на ділянці автодороги «Львів - Пустомити - Меденичі» Львівської області. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

    «За попередньою інформацією, 7 серпня 2019 командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом», - сказано в ньому.

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    Після ДТП пішохода було ушпиталено до Пустомитівської центральної районної лікарні, де від отриманих травм він помер.

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    На Львівщині пішохід загинув унаслідок ДТП за участю командира роти Нацгвардії (фото)
    На Львівщині пішохід загинув унаслідок ДТП за участю командира роти Нацгвардії (фото)
    На Львівщині пішохід загинув унаслідок ДТП за участю командира роти Нацгвардії (фото)
    Фото: dbr.gov.ua

    Попередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого) Кримінального кодексу.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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    ДТП Львів Нацгвардія Державне бюро розслідувань
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