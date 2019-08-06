У Києві різко виріс попит на роботу у громадському транспорті документ



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Кількість вакансій у Київпастрансі за рік скоротилася майже на півтори тисячі

За рік, з червня 2018 року по липень 2019 року, кількість вакансій на роботу на рухомому складі громадського транспорту Києва скоротилася майже на півтори тисячі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, проаналізувавши дані комунального підприємства «Київпастранс».

«Незважаючи на те, що персонал, який обслуговує громадський транспорт мегаполісів, не згадується в листі перспективних професій майбутнього, в Києві значно зріс попит на роботу в муніципальних трамваях, тролейбусах і автобусах», - зазначив депутат.

Як свідчить офіційна відповідь «Київпастрансу» на його звернення, станом на 13 червня 2018 року була відкрита 1991 вакансія на рухомому складі комунального транспорту. Тобто, рік тому на маршрутах, які курсують вулицями Києва, спостерігався критичний дефіцит кадрів.





«Не уявляю які мотиваційні аргументи були використані кадровиками профільного КП, але до літа 2019-го, тобто зараз, 1460 позицій закриті. Офіційно закриті...» - написав Пабат.

Як свідчать дані «Київпастрансу», зараз на рухомому складі 531 вакансія.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросла і складає від 6,3 грн – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн – за разову поїздку.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що без підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті не уникнути кризи у транспортній сфері столиці. Отримані від підвищення тарифів кошти мали бути спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури, ремонт і закупівлю рухомого складу, підвищення заробітних плат працівникам комунальних транспортних підприємств.