П'ять потягів затримуються через падіння дерев на колії у Львівській області



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«Укрзалізниця» усуває наслідки негоди

«Укрзалізниця» усуває наслідки шквального вітру у Львівській області, внаслідок чого на території обслуговування регіональної філії «Львівська залізниця» зафіксовано падіння дерев на рейки та нависання гілок на лініях електропередач.

«Укрзалізниця» працює над ліквідацією наслідків негоди, що призвела до затримки в русі пасажирських поїздів №49 Київ - Трускавець, №602 Львів - Солотвино, №81 Ужгород - Київ, №29 Ужгород - Київ і №141 Бахмут - Львів, а також кількох приміських поїздів», - ідеться в повідомленні.

Падіння дерев на рейки й нависання гілок на лініях електропередач, які перешкодили роботі залізничної інфраструктури та обладнання, зафіксовано на станції Ходорів, а також на ділянкахЛьвів – Сапіжанка, Оброшине – Щирець, Любінь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятів – Долина, Глибочок Великий – Озерна, Озерна – Зборів.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

Зазначимо, у понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови – пориви вітру та значні опади.

Як повідомлялося, в Україну йде негода з вітром, снігом та дощем: прогноз погоди до 2 березня.