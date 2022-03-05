У Херсоні росвійська блокують в’їзд вантажівок з продуктами

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Окупанти намагалися створити картинку для пропагандистського телебачення, спонукаючи мешканців Херсона йти за російськими подачками

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про своєрідну «продовольчу блокаду» Херсона, яку влаштували російські солдати. Про це він повідомив в ефірі українського ТБ, передає «Главком».

За його словами, 4 березня до Херсона прибув російський «гумконвой» з продуктами харчування. Однак місцеві мешканці його проігнорували і нічого не взяли. При цьому, як заявив Денисенко, ворог блокує в’їзд українських вантажівок з продуктами для херсонців.

«Була домовленість із підприємствами, які працюють довкола Херсона, що вони передаватимуть їжу для мешканців міста. Говорилося про кілька десятків фур. Але росіяни не пропустили всі фури. Тим самим окупант намагався зробити картинку, що мешканці Херсона йдуть за російськими подачками. Це ще один штрих цинізму росіян та їхньої ідеології», – заявив Денисенко.

Станом на 5 березня на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти окупантів. Тут зібралися близько 5 тисяч людей. Містяни прийшли до будівлі обласної військової адміністрації, щоб відстоювати Україну. Як повідомили «Главкому» очевидці, росіяни стріляли у повітря, але люди залишилися на місцях.

Нагадаємо, загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

«У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.