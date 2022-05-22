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    Зеленський розповів про колосальний масштаб втрат

    Окупанти зруйнували 1873 навчальні заклади - Зеленський розповів про колосальний масштаб втрат
    Окупанти зруйнували 1873 навчальні заклади
    фото з відкритих джерел

    Росія за час війни зруйнувала 1873 навчальні заклади в Україні

    Російська армія за час повномасштабної війни зруйнувала вже 1873 навчальні заклади в Україні. Це колосальний масштаб втрат. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

    «І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальних заклади. Це колосальний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднана Європа, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це», – сказав Зеленський.

    Він висловив подяку президенту США Джо Байдену за невідкладне підписання прийнятого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Зеленський зазначив, що це історичний внесок у захист свободи в Європі.

    Зазначимо, в Україні тільки у квітні було вбито близько 100 дітей, але реальні цифри можуть бути значно вищими.

    До слова, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.

    За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків.

    Теги: росія окупанти армія війна Європа школа Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про колосальний масштаб втрат