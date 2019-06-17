У ЄС невизнання анексії Криму назвали фундаментальним для співпраці у Чорному морі



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Євросоюз підкреслив непохитність позиції ЄС щодо неприйняття анексії Криму Росією

У Євросоюзі занепокоєні викликами безпеки у чорноморському регіоні

В Раді Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявляють, що невизнання анексії Криму Росією є фундаментальним підходом для розвитку співробітництва у Чорному морі. Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо залучення ЄС до регіональної співпраці у регіоні Чорного моря, ухвалених сьогодні в Люксембурзі, передає УНІАН.

Зазначається, що Рада ЄС стурбована викликами у галузі безпеки в регіоні Чорного моря. У цьому контексті вона підтверджує, що дотримання міжнародного права, в тому числі принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права і, зокрема свободи судноплавства, а також стратегічних рішень ЄС і його політики невизнання незаконної анексії Криму є фундаментальними для підходу щодо регіональної співпраці у регіоні Чорного моря.

Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС знову підтвердили тверду налаштованість зміцнювати процвітання, стабільність і стійкість у регіоні Чорного моря. «Рада ЄС відзначає підвищення стратегічного значення регіону Чорного моря для ЄС і закликає до більш активної участі у регіональній взаємодії у відповідності з принципами глобальної стратегії ЄС та переглянутої європейської політики сусідства. Перш за все, Рада ЄС наголошує на важливості використання нових можливостей для економічного розвитку, стійкості та згуртованості в регіоні та за його межами», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявила про намір набути повноправного членства в Комісії із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення.