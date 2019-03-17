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    У світі

    Могеріні випустила спеціальну заяву до річниці анексії Криму

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    <p>ЄС і надалі вважає анексію Криму &laquo;порушенням міжнародного права&raquo; і &laquo;прямим викликом міжнародній безпеці&raquo;, йдеться в документі чільної дипломатки ЄС</p> <div></div> - Могеріні випустила спеціальну заяву до річниці анексії Криму

    ЄС і надалі вважає анексію Криму «порушенням міжнародного права» і «прямим викликом міжнародній безпеці», йдеться в документі чільної дипломатки ЄС

    «Декларація Могеріні»: В Криму мають поважати права людини

    Європейський Союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує мілітаризацію анексованого Криму. Про це йдеться в декларації верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні щодо ситуації в Криму та місті Севастополі, оприлюдненої у неділю, 17 березня на сайті Ради ЄС.

    «Через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз як і залишається відданим суверенітету і територіальній цілісності України», - наголошується в декларації.

    ЄС й надалі вважає анексію Криму «порушенням міжнародного права» і «прямим викликом міжнародній безпеці», йдеться в документі.

    «Порушення Росією міжнародного права призвело до небезпечного зростання напруженості в Керченській протоці та в Азовському морі. Необґрунтоване застосування сили Росією проти України 25 листопада 2018 року є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності», - наголошується в документі. ЄС вкотре закликає Росію до Росії негайно звільнити незаконно захоплених українських моряків, кораблі і обладнання.

    Також у декларації Могеріні відзначається погіршення ситуації з правами людини в Криму з часу його анексії. Зокрема, жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями основних свобод, таких як свобода висловлення думок, віросповідання або переконань, а також право на мирні зібрання.

    «Мілітаризація півострова продовжує негативно впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. У порушення норм міжнародного гуманітарного права громадянство Російської Федерації та призов до збройних сил Російської Федерації були нав'язані жителям Криму», - наголошується в декларації.

    Євросоюз вкотре закликав звільнити Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколу Семену, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх, «кого було затримано на Кримському півострові й засуджено з порушенням міжнародного права». «Журналісти, правозахисники та захисники у суді мають працювати незалежно і без втручань чи залякувань», - йдеться далі у декларації, яка підсумовується закликом до того, аби на півострові поважали міжнародно усталені права людини.

    Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що США залишаються прибічниками невизнання анексії Автономної Республіки Крим і залишаться на цих позиціях і надалі.

    Джерело: Deutsche Welle

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