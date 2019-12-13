У ЄС підтвердили продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців



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Європейська Рада поширила обмежувальні заходи на дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України

Обмежувальні заходи застосовуються до 170 осіб і 44 суб'єктів РФ

Євросоюз вирішив ще на пів року продовжити санкції проти Росії, запроваджен за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Відповідне рішення ухвалила Європейський Рада 12 грудня.

«Європейська Рада поширила обмежувальні заходи на дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців», - йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи полягають у замороження активів та обмежень на поїздки. Наразі вони застосовуються до 170 осіб і 44 суб'єктів.

«Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати «нормандського саміту, який відбувся минулого понеділка у Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати» - сказав в ніч на п’ятницю президент Європейської Ради Шарль Мішель, додає «Укрінформ».

Декілька годин тому Agence France-Presse повідомило з посиланням на джерела, що ЄС продовжив санкції проти Росії.

Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації.

Також європейські міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До слова, також Росія на чотири роки була позбавлена права брати участь в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії через анексію Криму та окупацію територій на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.