Agence France-Presse: ЄС продовжив санкції проти Росії

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року

Європейський Союз вирішив ще на пів року подовжити економічні санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Agence France-Presse із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Рішення розглядалося під час саміту глав держав і урядів Євросоюзу 12- 13 грудня в Брюсселі.

#BREAKING EU extends economic sanctions against Russia by six months, diplomat says pic.twitter.com/w0bY0vGI0E