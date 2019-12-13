Agence France-Presse: ЄС продовжив санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення про санкції розглядалося під час саміту глав держав і урядів Євросоюзу

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року

Європейський Союз вирішив ще на пів року подовжити економічні санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Agence France-Presse із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Рішення розглядалося під час саміту глав держав і урядів Євросоюзу 12- 13 грудня в Брюсселі.

#BREAKING EU extends economic sanctions against Russia by six months, diplomat says pic.twitter.com/w0bY0vGI0E — AFP news agency (@AFP) 12 грудня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що лідери країн-членів Європейського Союзу продовжать економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.

Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації.

Також європейські міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До слова, також Росія на чотири роки була позбавлена права брати участь в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії через анексію Криму та окупацію територій на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.