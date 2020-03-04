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    Події в Україні

    Делегація з італійської Сицилії приїхала до окупованого РФ Криму

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    <p>У складі делегації з Італії представники різних муніципалітетів Сицилії</p> - Делегація з італійської Сицилії приїхала до окупованого РФ Криму

    У складі делегації з Італії представники різних муніципалітетів Сицилії

    Члени делегації мають намір обговорити співробітництво в сфері житлово-комунального господарства з окупаційною владою Сімферополя і Євпаторії

    Делегація з Італії, що представляє ряд муніципалітетів Сицилії, прибула в понеділок, 2 березня, в окупований Росією Крим з ознайомчим візитом.

    Про це росЗМІ повідомив глава комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради окупованого Криму Юрій Гемпель.

    Члени делегації мають намір обговорити співробітництво в сфері житлово-комунального господарства з окупаційною владою Сімферополя і Євпаторії.

    «Прибула делегація з Італії, це представники різних муніципалітетів з Сицилії. Це їх перший візит до Криму. Серед тем, які передбачається обговорити, співпраця в галузі житлово-комунального господарства», - повідомив він.

    За словами Гемпеля, в складі делегації шість чоловік. Її члени мають намір зустрітися з окупаційним керівництвом адміністрації Сімферополя і міста-курорту Євпаторії. Очікується підписання угод про співпрацю в сфері ЖКГ.

    Делегація також має намір ознайомиться з визначними пам'ятками Кримського півострова, відвідати Ялту і Лівадійський палац. Візит триватиме до 6 березня 2020 року.

    До слова, Радбез ООН 6 березня обговорить ситуацію в окупованому Криму.

    Крим окупанти Італія політика Україна
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