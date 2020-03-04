Делегація з італійської Сицилії приїхала до окупованого РФ Криму



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У складі делегації з Італії представники різних муніципалітетів Сицилії

Члени делегації мають намір обговорити співробітництво в сфері житлово-комунального господарства з окупаційною владою Сімферополя і Євпаторії

Делегація з Італії, що представляє ряд муніципалітетів Сицилії, прибула в понеділок, 2 березня, в окупований Росією Крим з ознайомчим візитом.

Про це росЗМІ повідомив глава комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради окупованого Криму Юрій Гемпель.

Члени делегації мають намір обговорити співробітництво в сфері житлово-комунального господарства з окупаційною владою Сімферополя і Євпаторії.

«Прибула делегація з Італії, це представники різних муніципалітетів з Сицилії. Це їх перший візит до Криму. Серед тем, які передбачається обговорити, співпраця в галузі житлово-комунального господарства», - повідомив він.

За словами Гемпеля, в складі делегації шість чоловік. Її члени мають намір зустрітися з окупаційним керівництвом адміністрації Сімферополя і міста-курорту Євпаторії. Очікується підписання угод про співпрацю в сфері ЖКГ.

Делегація також має намір ознайомиться з визначними пам'ятками Кримського півострова, відвідати Ялту і Лівадійський палац. Візит триватиме до 6 березня 2020 року.

До слова, Радбез ООН 6 березня обговорить ситуацію в окупованому Криму.