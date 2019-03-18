Алжирські лікарі закликають до загального страйку на день незалежності



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Протести в Алжирі тривають з початку березня

13 незалежних профспілок відмовилися підтримати спробу прем’єр-міністра країни сформувати новий уряд

Об’єднання лікарів Алжиру CAMRA закликало до проведення масових протестів проти режиму Абдельазіза Бутефліки у вівторок, в рамках святкування дня незалежності країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того, 13 незалежних профспілок відмовилися підтримати спробу прем’єр-міністра Нуреддіна Бедуї сформувати новий уряд. Попередньо планувалося, що новий склад кабінету міністрів Алжиру буде представлений на початку цього тижня.

Минулого тижня Бутефліка, який керує країною із 1999 року, пообіцяв не брати участь в нових виборах, проте відмовився піти у відставку. Замість цього 82-річний лідер Алжиру відтермінував вибори президента на невизначений термін і пообіцяв прийняти нову конституцію.

Нагадаємо, що в Алжирі президентські вибори, які повинні були відбутися 18 квітня 2019 року, перенесли у відповідь на масові протести.

Слід зазначити, що 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.