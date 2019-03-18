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    Алжирські лікарі закликають до загального страйку на день незалежності

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    Протести в Алжирі тривають з початку березня&nbsp; - Алжирські лікарі закликають до загального страйку на день незалежності
    Протести в Алжирі тривають з початку березня 

    13 незалежних профспілок відмовилися підтримати спробу прем’єр-міністра країни сформувати новий уряд

    Об’єднання лікарів Алжиру CAMRA закликало до проведення масових протестів проти режиму Абдельазіза Бутефліки у вівторок, в рамках святкування дня незалежності країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Окрім того, 13 незалежних профспілок відмовилися підтримати спробу прем’єр-міністра Нуреддіна Бедуї сформувати новий уряд. Попередньо планувалося, що новий склад кабінету міністрів Алжиру буде представлений на початку цього тижня.

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    Минулого тижня Бутефліка, який керує країною із 1999 року, пообіцяв не брати участь в нових виборах, проте відмовився піти у відставку. Замість цього 82-річний лідер Алжиру відтермінував вибори президента на невизначений термін і пообіцяв прийняти нову конституцію. 

    Нагадаємо, що в Алжирі президентські вибори, які повинні були відбутися 18 квітня 2019 року, перенесли у відповідь на масові протести.

    Слід зазначити, що 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

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