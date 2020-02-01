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    У Кабміні закрили перукарню - туди поселять «інвестнянь»

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    У Кабміні закрили перукарню - туди поселять «інвестнянь»

    У звільненій кімнаті влаштують 12 робочих місць

    У будівлі Кабінету міністрів закрили перукарню.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

    «У нас в Кабміні сталося нечуване – ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. Стрижка волосся модельна – 95 грн. Модельна стрижка чубка – 35 грн. Навіть можна зафіксувати волосся лаком (15 грн – якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довшого за 40 см)», – написав Дубілет.

    Він розповів, що у звільненій кімнаті влаштують 12 робочих місць.

    «Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті сам інвестиційні няні», – зазначив Дубілет.

    Міністр обіцяє великий аналіз, наскільки українські державні органи ефективно використовують приміщення.

    Кабмін міністр Дмитро Дубілет
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