Рябошапка анонсував боротьбу з прослуховуванням: кожен олігарх має міні-спецслужбу



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Генпрокурор розповів, що поки правоохоронці не встановили, хто стоїть за прослуховуванням Гончарука

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що в Україні кожен олігарх має свою «міні-спецслужбу».

Про це Рябошапка заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», коментуючи випадок з прослуховуванням наради прем’єр-міністра Олексій Гончарука.

«Це дійсно питання національної безпеки, бо якщо прослуховують керівника уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої становитиме серйозну проблему для країни. По суті це означає можливість прослуховувати будь-кого, в тому числі і главу держави», — сказав він.

Генпрокурор вважає ситуацію у цій сфері неконтрольованою, бо низка приватних структур мають можливість прослуховувати «кого завгодно».

«Працюють такі собі міні-спецслужби. Кожна людина, яка має достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожний олігарх має свою міні-спецслужбу. Тому треба все врегулювати на загальнодержавному рівні», — сказав Рябошапка.

Він додав, що на нараді з президентом Зеленським пропонував врегулювати це питання на нормативному рівні.

«Мова йде і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю за такими речами. Ми зараз думаємо, як розробити всі необхідні заходи безпеки. Такі речі пов’язані з обмеженням прав людини, тому потребують прискіпливого погляду, збалансованого підходу», — зазначив генпрокурор.

На запитання, чи має він на увазі заборону такої діяльності, Рябошапка відповів: «Так, щонайменше заборонити, а також притягнути до відповідальності й вилучити всі пристрої для зняття інформації».

Також генпрокурор розповів, що поки правоохоронці не встановили, хто стоїть за прослуховуванням Гончарука.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.