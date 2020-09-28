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    У Каліфорнії заборонять продавати солодощі та шкідливу їжу на касі у супермаркетах

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    Заборона на продаж солодощів діятиме щонайменше у 25 супермаркетах міста - У Каліфорнії заборонять продавати солодощі та шкідливу їжу на касі у супермаркетах
    Заборона на продаж солодощів діятиме щонайменше у 25 супермаркетах міста

    Замість цукерок, газованих напоїв та інших висококалорійних продуктів покупці зможуть побачити біля кас свіжі фрукти та цільнозернові продукти

    Місто Берклі штату Каліфорнія стане з березня 2021 року першим у США, де у якому заборонять продавати солодощі та шкідливу їжу на касі у супермаркетах. Таке рішення ухвалила міська рада, пише CNN.

    Зазначається, що замість цукерок, газованих напоїв та інших висококалорійних продуктів покупці зможуть побачити біля кас свіжі фрукти та цільнозернові продукти. 

    Ухвала діятиме щонайменше у 25 супермаркетах міста, площа яких становить понад 2500 футів квадратних (762 метри квадратних).

    «Ми не кажемо, що у вас не може бути цих товарів. Ми стверджуємо, що вони не будуть стояти на рівні очей ваших дітей, коли вони увійдуть в магазин, а ви будете чекати у довгій черзі до каси», — зазначає член міськради Кейт Харрісон.

    За словами Харрісона, це рішення не є покаранням чи боротьбою з солодощами, а скоріше перепоною для шкідливих звичок щодо їжі.

    «Це не заборона, це поштовх», — каже він.

    Харрісон додає, що розташування шкідливих снеків поруч з прилавком збільшує ймовірність того, що клієнти куплять ці харчі і напої, коли сила волі ослабне після довгого походу по магазину.

    «Ідея здорової каси полягає у тому, що вона пропонує батькам більше можливостей сказати своїм дітям «так» … Шкідливі продукти фактично платять за те, щоб опинитися на касі, створити впізнаваність бренду та сформувати залежність в наших сім'ях», — розповідає член міськради.

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