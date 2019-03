У Канаді пілот замовив пасажирам, які декілька годин чекали зльоту, піцу

Після кількох годин перебування в літаку пілот придумав спосіб підбадьорити пасажирів і подзвонив в ресторан Mingler's

Пілот авіакомпанії Air Canada замовив на борт піцу для своїх пасажирів, яким довелося провести кілька годин в літаку через сильний шторм на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє CNN.

Увечері в понеділок, 4 березня, літак прямував з Торонто в Галіфакс, Нова Шотландія. Однак через погані погодні умови його перенаправили у Фредеріктон, Нью-Брансвік.

Після кількох годин перебування в літаку пілот придумав спосіб підбадьорити пасажирів і подзвонив в ресторан Mingler's.

Через півтори години кур'єр доставив 23 піци з сиром і пепероні прямо в лайнер.

Менеджер ресторану Джофі Ларіве зізналася, що Mingler's ніколи раніше не доставляли піцу в літак. Вона розповіла, що на наступний день пілот подзвонив в ресторан і подякував співробітникам за оперативну доставку їжі.

On tarmac in Fredericton on flight #608 flight diverted from HALIFAX PIZZA had arrived! #cbc #aircanada pic.twitter.com/VlXxdbiOty