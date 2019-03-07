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    У Канаді пілот замовив пасажирам, які декілька годин чекали зльоту, піцу

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    У Канаді пілот замовив пасажирам, які декілька годин чекали зльоту, піцу

    Після кількох годин перебування в літаку пілот придумав спосіб підбадьорити пасажирів і подзвонив в ресторан Mingler's

    Пілот авіакомпанії Air Canada замовив на борт піцу для своїх пасажирів, яким довелося провести кілька годин в літаку через сильний шторм на злітно-посадковій смузі.

    Про це повідомляє CNN.

    Увечері в понеділок, 4 березня, літак прямував з Торонто в Галіфакс, Нова Шотландія. Однак через погані погодні умови його перенаправили у Фредеріктон, Нью-Брансвік.

    Після кількох годин перебування в літаку пілот придумав спосіб підбадьорити пасажирів і подзвонив в ресторан Mingler's.

    Через півтори години кур'єр доставив 23 піци з сиром і пепероні прямо в лайнер.

    Менеджер ресторану Джофі Ларіве зізналася, що Mingler's ніколи раніше не доставляли піцу в літак. Вона розповіла, що на наступний день пілот подзвонив в ресторан і подякував співробітникам за оперативну доставку їжі.

    Раніше повідомлялося, що літак британської авіакомпанії Virgin Atlantic, що летів рейсом Лос-Анджелес - Лондон, перевищив швидкість звуку завдяки сильному повітряному потоку.

    Джерело: Лента.Ру

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