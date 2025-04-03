У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)

Підконтрольні «Магалу» угруповання промишляли квартирними крадіжками

Українські та німецькі поліцейські провели спільну спецоперацію та затримали одного з найбільш впливових представників російськомовної організованої злочинності за кордоном. У операції були задіяні понад тисяча співробітників німецької поліції, а також оперативники ДСР Національної поліції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Затримання кримінального «авторитету» на прізвисько «Магало» відбулося в Німеччині. Чоловік підозрюється в організації злочинної діяльності угруповань, що займаються квартирними крадіжками на території Німеччини, а також у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. 51-річний «Магало» за останні три місяці змінив кілька десятків адрес проживання, аби правоохоронці не змогли вийти на його слід.

25 березня у штаб-квартирі поліції Штутгарта відбулася оперативна нарада українських та німецьких правоохоронців, а вже наступного дня, 26 березня, на території федеральних земель Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія, поліцейські провели масштабну спецоперацію. За її результатами було вилучено готівку, зброю, мобільні телефони й інші речові докази.

У місті Ессен правоохоронці затримали «Магала». 27 березня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 3 місяці. Тепер йому може загрожувати щонайменше 5 років в’язниці.

За даними Нацполіції, «Магало» був «коронований» у 2000 році в Москві (РФ) і належить до Сухумського «воровського клану». Щодо нього були застосовані санкції РНБО.

Також «Главком» повідомляв, що наприкінці грудня 2022 року у Києві правоохоронці затримали двох топпредставників російського кримінального світу, відомих за прізвиськами «Умка» і «Лаша Сван»

Раніше у Харківській області були затримані двоє кримінальних «авторитетів», у тому числі росіянин на прізвисько «Леван Гальський». Обидва намагалися незаконно потрапити з Росії до України.