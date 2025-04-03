Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді

Ігор Смілянський: «Якщо через втрати ми несемо збитки, то люди тут ні до чого»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на запит нардепа Олексія Гончаренка до державної аудиторської служби щодо премій, які виплачуються керівництву «Укрпошти». За інформацією Гончаренка, йшлося про суму 36,6 млн грн. Працівники «Укрпошти» отримують премії, якщо заслужили на них, заявив Смілянський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гендиректора «Укрпошти» у Facebook.

«Так, у нас є система преміювання за результати, і якщо люди досягають цілей, то отримують премії. І адмінперсонал і листоноші і водії. А якщо через втрати ми несемо збитки, то вони тут ні до чого. Ось, в України як держави зараз не вистачає грошей, і ми отримуємо допомогу від партнерів, але Льоша [Гончаренко] отримує зарплату – попри такі важкі умови», – іронічно прокоментував Смілянський.

Смілянський також нагадав нардепу про «Гончаренко центри», які пропонують українцям майже у всіх областях безоплатні навчальні курси. За його словами, це інструмент політичного піару.

«Тобто бізнес дає йому мільйони гривень – не в руки, а на «центри» з його прізвищем (що, по суті, є виборчою агітацією). Але це – зовсім не хабарі. Чому? Ну бо така кришталево чиста людина», – сказав Смілянський.

Раніше Олексій Гончаренко повідомив, що отримав відповідь на свій запит від державної аудиторської служби, де йдеться: у 2022–2024 роках керівництву «Укрпошти» виплатили премій на 36,6 млн грн.

Раніше гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський публікував у Facebook допис, в якому натякав на свої впливові «звʼязки у політиці». Зокрема, Смілянський розповів, що навчався у тому ж закладі у США, де і діти чинного президента Дональда Трампа, – бізнес-школі Джорджтаунського університету.

У грудні 2024 року Ігор Смілянський став урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. проте він тоді запевнив, що продовжить виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти».