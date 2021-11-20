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    Сенат США запропонував антиросійські санкції у разі вторгнення в Україну

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    Роберт Менендес вніс на розгляд&nbsp;антиросійські санкції у разі вторгнення в Україну - Сенат США запропонував антиросійські санкції у разі вторгнення в Україну
    Роберт Менендес вніс на розгляд антиросійські санкції у разі вторгнення в Україну
    фото з відкритих джерел

    У документі передбачено санкції проти російських банків, органів влади та державних підприємств

    Голова комітету сенату США з міжнародних справ Роберт Менендес вніс на розгляд пакет санкцій, які будуть запроваджені проти Росії у разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє портал Axios.

    Американські чиновники б'ють тривогу через масове нарощування Росії військових на східному кордоні України. Загроза санкцій має послужити потужним стримуючим фактором проти президента Росії Володимира Путіна.

    Якщо запропонована Менендесем поправка буде ухвалена, американський президент буде зобов'язаний у відповідь на військову агресію Москви проти Києва запровадити заборону на в'їзд до Сполучених Штатів членів вищого командного складу російської армії та посилити підтримку збройних сил України.

    Крім того, у документі передбачено санкції проти російських банків, органів влади та державних підприємств.

    Також пропонується накласти обмеження на первинне та вторинне розміщення державного боргу РФ.

    До слова, президент РФ Володимир Путін, який окупував Крим та почав війну на Донбасі, заявив, що Росія – це миролюбна держава.

    До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

    Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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    Теги: Крим Росія США санкції Путін тероризм президент Сенат США
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    Сенат США запропонував антиросійські санкції у разі вторгнення в Україну