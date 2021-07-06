Конституційний суд сьогодні продовжить розгляд мовного закону

Засідання Конституційного суду щодо закону про мову відбуватиметься у закритому режимі

Початок засідання Великої палати КСУ запланований на 10:00

Велика палата Конституційного суду України (КСУ) 6 липня продовжить розгляд подання народних депутатів щодо Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це йдеться у порядку денному засідань КСУ.

«Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (закрита частина пленарного засідання)», – йдеться в порядку денному.

Зазначається, що початок засідання Великої палати КСУ запланований на 10:00.

Окрім того, згідно з порядком денним, планується продовження розгляду справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції ст. 90, підпункту 1 пункту 2 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIIІ та ч. 7 ст. 21 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» (закрита частина пленарного засідання).

Раніше стало відомо, що Конституційний суд України на цьому тижні розгляне низку законів. Зокрема, «мовний» закон та закон про люстрацію.

Додамо, що на початку червня Конституційний суд України не зміг розглянути конституційність «мовного» закону. Шість суддів заблокували роботу суду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

Спільно з партнерами на базі Освітнього хабу міста Києва Міністерство культури та інформаційної політики презентувало мультимедійний курс «Сучасна українська мова».